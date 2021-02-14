لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب تناقش «المصيلحي» في خطة وزارة التموين

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية و مدير مشروع جمعيتي بالوزارة ، أنه سيتم غدا الاثنين ، عقد جلسة في مجلس النواب ، وذلك لمناقشة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

واضاف كمال ، في تصريحات ل المال ، أنه سيتم كذلك مناقشة بيان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي ألقاه أمام المجلس بنهاية الشهر الماضي وذلك بحضور وزير التموين.

وفي سياق آخر قال كمال ، ان عدد منافذ جمعيتي بلغ حاليا 6 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية ، و يتم حاليا معاينات المنافذ التي تقدمت ضمن المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ، وذلك بمراكز مبادرة حياة كريمة ، والتي تضم 50 مركز في 20 محافظة .

واضاف كمال ، أنه فى حالة وجود أى استفسارات لراغبي التقدم لمشروع منافذ جمعيتي ، يمكن التواصل مع الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة التموين ومدير مشروع جمعيتي .