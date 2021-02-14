اقتصاد وأسواق

لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب تناقش «المصيلحي» في خطة وزارة التموين

يتم حاليا معاينة المرحلة الرابعة من جمعيتي
محمد مجدي 11:25 م, الأحد, 14 فبراير 21 11:25 م, الأحد, 14 فبراير 21

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أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية و مدير مشروع جمعيتي بالوزارة ، أنه سيتم غدا الاثنين ، عقد جلسة في مجلس النواب ، وذلك لمناقشة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

واضاف كمال ، في تصريحات ل المال ، أنه سيتم كذلك مناقشة بيان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي ألقاه أمام المجلس بنهاية الشهر الماضي وذلك بحضور وزير التموين.

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وفي سياق آخر قال كمال ، ان عدد منافذ جمعيتي بلغ حاليا 6 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية ، و يتم حاليا معاينات المنافذ التي تقدمت ضمن المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ، وذلك بمراكز مبادرة حياة كريمة ، والتي تضم 50 مركز في 20 محافظة .

واضاف كمال ، أنه فى حالة وجود أى استفسارات لراغبي التقدم لمشروع منافذ جمعيتي ، يمكن التواصل مع الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة التموين ومدير مشروع جمعيتي .

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رداً على ما تم تناوله من استفسارات مؤخراً بشأن مشروع جمعيتي .. علماً بأن عدد منافذ المشروع حالياً وصل إلى ٦٠٠٠ منفذ فى ثلاث مراحل مختلفة.تم النشر بواسطة ‏Ahmed kamal – احمد كمال‏ في الأحد، ١٤ فبراير ٢٠٢١

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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