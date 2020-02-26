رياضة

لجنة المسابقات تعلن موعد انطلاق الدور الثاني للدوري المصري

يلعب فريق طلائع الجيش أمام إنبي يوم 5 مارس
إسلام مصطفى 6:55 م, الأربعاء, 26 فبراير 20 6:55 م, الأربعاء, 26 فبراير 20

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد انطلاق الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري، حيث تقرر إقامته يوم 9 مارس المقبل.

وأوضحت اللجنة خلال بيان رسمي، موعد أول 3 جولات في الدور الثاني، إلى جانب المباريات المؤجلة من الدور الأول، وذلك حتى التوقف الدولي المقرر له خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يلعب فريق طلائع الجيش أمام إنبي يوم 5 مارس في مباراة مقدمة من الجولة 19، على أن يخوض الفريق البترولي مواجهته أمام الأهلي السبت 14 مارس المقبل، ويلعب الزمالك مع المصري يوم الأحد 15 مارس.

وتقام مباريات الجولة 18 من الاثنين 9 مارس إلى الخميس 12 مارس، بينما تُلعب مباريات الجولة 19 من الاثنين إلى 16 مارس إلى الخميس 19 من الشهر نفسه.

وتُلعب مباريات الجولة 20 في الفترة من الجمعة 20 مارس إلى الأحد 22 من الشهر نفسه، على أن يتوقف الدوري المصري من 23 مارس إلى نهاية الشهر، بسبب معسكر المنتخب الوطني، حيث يواجه «الفراعنة» منتخب توجو ذهابًا وإيابًا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

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بقلم إسلام مصطفى

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