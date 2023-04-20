لجنة المرور على المنشآت السياحية بمطروح تنظم حملة على عدد من المنشآت

نظمت لجنة المرور على المنشآت السياحية برئاسة محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف حملة للمرور على عدد من المنشآت والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح بالتعاون مع مديريات التموين و الصحة والطب البيطري ومجلس مدينة مرسي مطروح والجهات المعنية.

ويأتى ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود جميع الجهات المعنية في الرقابة والسيطرة على الاسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية خاصة بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع و حلول عيدالفطر المبارك وتكثيف حملات التفتيش علي اماكن العرض والبيع.



،حيث تمكنت لجنة المرور على المنشآت السياحية من إعدام ٥٠كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي من فسيخ ورنجة بسطرمة والبان ، والتحفظ على١٢٠ علبة مخبوزات كعك مجهولة المصدر غير مدونة عليها البيانات،كذلك تحرير ٣ محاضر نظافة ومحضرين شهادة صحية

تم إحالة المخالفات للجهات المعنية لاتخاذ اللازم قانونيا مع استمرار الحملات حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين