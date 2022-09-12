لجنة المرور على الفنادق والمطاعم بمحافظة مطروح تنظم حملة تفتيشية موسعة

نظمت لجنة المرور على الفنادق والمطاعم والمنشاءات السياحية في محافظة مطروح ، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح. برئاسة محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة ، وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة المواطنين وزائري المحافظة خلال موسم الصيف .

أسفرت لجنة المرور على الفنادق والمطاعم والمنشاءات السياحية في محافظة مطروح عن توجيه عدد ( 17 ) إنذارات متنوعة ما بين مخالفات (حماية مدنية – صحة مهنية -تراخيص مزواله مهنة –عقود للعاملين) وإعدام 187 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي كما حررت اللجنة عدد 7 محاضر متنوعة ما بين مخالفات (نظافة- عدم استكمال شهادات الصحية).

وشدد محافظ مطروح على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية. والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.