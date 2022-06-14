لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية بمطروح توجه 9 إنذارات لعدة منشآت

نظمت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية في محافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق، حملات تفتيشية على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة المواطنين وزائري المحافظة خلال موسم الصيف .

أسفرت اللجنة عن توجيه 9 إنذارات متنوعة ما بين مخالفات سلامة وصحة مهنية وعدم وجود شهادات القيد وعقود عمال ترخيص مزاولة الحرفة وعدم وجود لائحة نظام العمل وعدم استيفاء شروط أمن الحريق والوقاية منها وذلك بالإضافة الى تحرير 8 محاضر ما بين مخالفات لعدم النظافة – عدم استكمال الشهادات الصحية ) .

كما تم ضبط 30 كيلو لحوم فاسدة واعدام 3 كيلو من الدواجن واللحوم الغير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال جهود لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية فى محافظة مطروح .

وشدد محافظ مطروح على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية. والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .