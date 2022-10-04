لجنة المخصبات الزراعية تعتمد تسجيل 7 منظمات نمو جديدة

وافقت لجنة المخصبات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التابعة لمعهد الأراضي برئاسة الدكتور سامي السعدني، على تسجيل 7 منظمات نمو جديدة.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة انه تم مراجعة هذه المركبات من خلال اللجنة الفنية لمخصبات النمو برئاسة الدكتور محمد محمود مدير معهد بحوث البساتين الأسبق ومدير لجنة منظمات النمو .

وقالت مصادر بالوزارة إنه تم فحص عينات تلك الأصناف بالمعامل المرجعية التابعة لمعهد الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية، تمهيدا لبدء تداولها فى الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن تقدم الوكيل المحلي بطلب للتسجيل يجب أن يكون مصحوبا بنتائج تحليل الأصناف والمركبات للتأكد من سلامتها.

وأضافت المصادر أن جميع المنتجات من المخصبات المساعدة على تحفيز النمو، والإثمار والتزهير، فضلا عن الوقاية من الإجهاد الحراري للخضراوات والحبوب، وتحديدا القمح.

وتعد المخصبات أو الأسمدة المعدنية من المواد المهمة لتغذية الأراضي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا.

وأشارت المصادر إلى أن السوق الإسبانية تعد الأكثر تصديرا لمنتجات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، خاصة المخصبات والأسمدة المتخصصة.

وطبقا للمصادر، فإن أسعار أصناف الأسمدة المتخصصة والمعدنية شهدت قفزات كبيرة فى الأسواق المحلية منذ بداية العام الحالى، مدفوعة بموجة التضخم الأوروبية والعالمية.

وكانت المصادر قد أكدت في تصريحات سابقة أن أسعار طن سلفات البوتاسيوم تتراوح حاليا بين 23 إلى 30 ألف جنيه، ونترات الكالسيوم من 20 إلى 30 ألفا.

ويسجل طن حامض الفسفوريك حاليا 22 ألف جنيه، وسلفات الماغنسيوم 8500 جنيه، ويتراوح سماد NPK من 36 إلى 65 ألفا.

ويسجل إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية نحو 7.8 مليون طن سنويا، ومن «الفوسفاتية» 3.4 مليون طن، ومن «اليوريا» حوالى 6.7 مليون.