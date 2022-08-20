لجنة المبيدات بوزارة الزراعة تسمح بتسجيل 45 مبيدًا جديدًا

وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بجلستها الأخيرة رقم 8 لسنة 2022 المنعقدة الأسبوع الماضي بمقر اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد، على تسجيل 45 مبيدا جديدا خضعت للتجريب من قبل الجهات المعنية بشأن تجريب المبيدات ووافقت لجان التحكيم على التسجيل نظرا لمطابقتها للمواصفات.

وفي سياق متصل، واصلت أسعار الأسمدة المتخصصة والمركبة والمخصبات الزراعية تباينها في الأسواق وسجل طن سوبر فوسفات الكالسيوم 4500 جنيه، وسلفات النشادر 9 آلاف إلى 10.5 ألف جنيه للطن، طبقا لتصريحات عدد من التجار لـ”المال”.

ويطلق على هذه النوعية “سماد مركب” لوجود عنصرين أو أكثر يتكون منه الصنف، بخلاف السماد الأحادي مثل “اليورياط و”النترات” التي تتكون من عنصر واحد.

وذكر التجار أن سعر سلفات البوتاسيوم 23 إلى 30 ألف جنيه، ونترات الكالسيوم من 20 إلى 30 ألف جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن حامض الفسفوريك 18 ألف جنيه، وسلفات المغنسيوم 8000 جنيه، وسماد NPK من 35 إلى 65 ألف جنيه.

وصعدت أيضا أسعار سماد اليوريا (46.5% أزوت) مخصوص بنسبة 1.5%، ليسجل سعر الطن حوالي 8679 جنيها، وفقا لموقع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

كما سجلت سلفات النشادر (20.6%) ارتفاعا في نسبة التغير الأسبوعية بمعدل 3.3% ليصل سعر الطن لحوالي 6700 جنيه.

وسجل إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية نحو 7.8 مليون طن سنويا، ومن الأسمدة الفوسفاتية 3.4 مليون طن سنويا.

ويصل إنتاج مصر من اليوريا حوالي 6.7 مليون طن إلى حوالي 2.9 طن للاستهلاك المحلي و 3.8 طن كصادرات خارجية، وفقا لآخر الإحصائيات عام 2020.