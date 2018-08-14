لجنة المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم تستعرض أهم إنجازاتها

المال - خاصعقدت لجنة تسيير المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، مساء أمس الإثنين، اجتماعها الرابع، برئاسة كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور السفيرة فايزة أبو النجا رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية

المال – خاص

عقدت لجنة تسيير المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، مساء أمس الإثنين، اجتماعها الرابع، برئاسة كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور السفيرة فايزة أبو النجا رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والسفير تاكيهيرو كاجاوا السفير الياباني بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد عبدالغفار عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضًا نماذج التعاون الناجحة بين مصر واليابان، ومنها مشروع الجامعة المصرية اليابانية (E.JUST) وكذا مشروع المبادرة اليابانية الذى تشرف عليه وزارة التعليم العالى بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم، ويتضمن تدريب المدرسين ومديرى المدارس وتأهيلهم للعمل بالمدارس اليابانية في مصر، وكذلك تدريب الأطباء والممرضين، إلى جانب تقديم منح تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وأكد شوقي أن تنفيذ تجربة المدارس اليابانية بمصر يعد امتدادًا لأواصر الصداقة بين مصر واليابان، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بهذا المشروع بما يجعله نموذجًا يُحتذى به فى مجال التعليم من خلال تقديمه خدمة تعليمية متميزة، لافتًا إلى أن المدارس المصرية اليابانية تسعى لتطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة للطفل من كافة الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل وجعله مواطنًا صالحًا يؤدي دوره في المجتمع على الوجه الأكمل.

واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في البرامج المتعددة بالاتفاقية المصرية اليابانية للتعليم، وتقدم 532 طالبًا للمشاركة في البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات في المرحلة الجامعية الأولى، وتم اختيار 30 طالبًا، كما تقدم 81 باحثًا للحصول على منح الدكتوراه في اليابان، وتم اختيار 32 منهم، وتقدم 17 طالبًا لدراسة فصل دراسي باليابان، وتم اختيار 9 طلاب.

وفيما يخص بعثات الإشراف المشترك، فقد تقدّم 72 باحثًا، وتم اختيار 26 منهم، وتقدم 97 دكتورًا للحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه، وتم قبول 40 منهم، بالإضافة إلى برنامج التدريب لأطباء وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

شارك في الاجتماع عن الجانب المصري كل من الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، والدكتور كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد صالح القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والخارجية والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي.

ومثّل الجانب الياباني تاكاهيتو ميسومي المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان، ويوشيفومي أومورا الممثل الرئيسي لمكتب الجايكا بمصر، ودينا كرم مسئولة برامج مكتب الجايكا بمصر، وتاتسويا ناجومو رئيس فريق خبراء التعليم الفني، ويوكو كاجياما رئيس فريق خبراء تنمية الطفولة والمبكرة.