لجنة القيد توافق على سير ميراكو للتكييف فى الشطب الاختيارى

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، على سير شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو فى إجراءات الشطب الاختياري.

وأضافت البورصة فى بيان اليوم، أن الموافقة مرهونة بتنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين، بما فيهم المعترضون طبقا للمادة (55) ، ( 55 ) مكرر من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها.

وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول 20.67 % من إجمالي أسهم الشركة وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة المؤرخ فى 29 مارس الماضى.

ويبلغ رأسمال الشركة 75 مليون جنيه، موزع على 15 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

ونوهت البورصة بضرورة التزام الشركة بنشر إعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار بتفاصيل عملية الشراء، على أن يتم الشراء من جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري، بما فيهم المعترضون على الشطب، تنفيذا لإجراءات الشطب الاختياري .