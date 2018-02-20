لجنة القيد توافق على زيادة رأس المال المرخص به لأسيك للتعدين

رجب عزالدين: وافقت لجنة قيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة أسيك للتعدين من 500 مليون جنيه الى 750 مليون جنيه. وأقرت عمومية الشركة غير العادية في منتصف ديسمبر 2017، زيادة رأس المال المرخص به بالقيمة المُشار إليها. وأظهرت القوائم المالية الم

رجب عزالدين:

وافقت لجنة قيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة أسيك للتعدين من 500 مليون جنيه الى 750 مليون جنيه.

وأقرت عمومية الشركة غير العادية في منتصف ديسمبر 2017، زيادة رأس المال المرخص به بالقيمة المُشار إليها.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين، ارتفاع صافى خسائرها بنسبة 489%، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، لتسجل 255.6 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 43.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال المصدر للشركة 150 مليون جنيه، موزعاً على 47 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.