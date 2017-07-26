لجنة القيد توافق على زيادة رأسمال المتحدة للإسكان والتعمير

رجب عزالدين:وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المتحدة للإسكان والتعمير من 181,2 مليون جنيه إلى 226,5 مليون جنيه.وتقدر الزيادة بنحو 45.3 مليون جنيه موزعه على عدد 36,2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.25 جنيه للسهم الواحد وذلك بواقع 0.25 سهم مجانى لك

رجب عزالدين:

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المتحدة للإسكان والتعمير من 181,2 مليون جنيه إلى 226,5 مليون جنيه.

وتقدر الزيادة بنحو 45.3 مليون جنيه موزعه على عدد 36,2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.25 جنيه للسهم الواحد وذلك بواقع 0.25 سهم مجانى لكل 1 سهم اصلى قبل الزيادة.

وتمول الزيادة من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقا للقوائم الماليه للشركة فى 31 ديسمبر 2016.

وينتهى الحق فى التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الاربعاء بواقع 0.25 سهم مجانى لكل 1 سهم أصلى قبل الزيادة.

ومن المقرر أن إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس.