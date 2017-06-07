لجنة القيد توافق على زيادة رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد للأوراق المالية، بجلستها المنعقدة اليوم، الأربعاء، على زيادة رأس المال المرخص به لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد"، من 70 مليونًا إلى 200 مليون جنيه.كما وافقت اللجنة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، من 53.2 مليون جنيه إلى 58.5 مليون جنيه

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد للأوراق المالية، بجلستها المنعقدة اليوم، الأربعاء، على زيادة رأس المال المرخص به لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية “المركز الطبي الجديد”، من 70 مليونًا إلى 200 مليون جنيه.

كما وافقت اللجنة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، من 53.2 مليون جنيه إلى 58.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5.3 مليون جنيه بعدد 665.500 سهم مجاني، بقيمة اسمية 8 جنيهات للسهم، واقع 0.1 سهم مجاني، لكل سهم أصلي من أسهم الشركة، قبل الزيادة تمويلًا من نصيب المساهمين من أرباح العام، وفقًا للقوائم المالية في ديسمبر 2016.

ومن المقرر أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية، على قاعدة البيانات بالبورصة، مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 22 يونيو.



