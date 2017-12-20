لجنة القيد توافق على زيادة رأسمال أموك للزيوت المعدنية

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على قيد زيادة رأسمال المصدر لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، من 861 مليون جنيه، إلى 1291.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 430.5 مليون جنيه.وتوزع الزيادة على 430.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على قيد زيادة رأسمال المصدر لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، من 861 مليون جنيه، إلى 1291.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 430.5 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 430.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، تمول من الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية في 30 يونيو 2017 بواقع نصف سهم مجانى لكل واحد أصلي.

ومن المقرر أن ينتهى الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء -الموافق 3 يناير المقبل- بواقع نصف سهم مجانى لكل واحد سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وسيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 4 يناير 2018.