لجنة القيد توافق على زيادة رأسمال أكرو مصر والعربية للخزف

رجب عزالدين وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة أكرومصر للشدات والثقلات المعدنية من 250 مليون جنيه مصرى إلى 500 مليون جنيه مصرى. كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 110,1 مليون جنيه إل

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة أكرومصر للشدات والثقلات المعدنية من 250 مليون جنيه مصرى إلى 500 مليون جنيه مصرى.

كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 110,1 مليون جنيه إلى 330.3 مليون جنيه بزيادة قدرهــــــــــــا 220.2 مليون جنيه مصرى.

وستوزع الزيادة على عدد 22 مليون جنيه بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصرى للسهم الواحد تمويلا من نصيب المساهمين فى الأرباح المرحلة و توزيعات ارباح العام 2016 وفقا للمركز المالى في 31 ديسمبر وذلك بواقع 2 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة.

ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر الجارى بواقع 2 سهم مجانى لكل سهم أصلى.

وسيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس 23 نوفمبر .

فى سياق متصل فرضت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه ، نظرا لمخالفتها لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية.

ومنحت اللجنة الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .



وفي السياق ذاته، وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على قيد أسهم زيادة رأس مال المصدر و المدفوع لشركة العربية للخزف – سيراميكا ريماس من 125 مليون جنيه الى 156.2 مليون جنيه مصرى.

وتقدر الزيادة بنحو 31.2 مليون جنيه وسيتم توزيعها على عدد 31.2 مليون سهم بواقع 0.25 سهم مجانى لكل واحد سهم أأأصلى قبل الزيادة تمول تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح و المجنبة لزيادة رأس المال وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2016.

ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 22 نوفمبر الجارى بواقع 0.25 سهم مجانى لكل سهم أصلى.

وسيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجارى.

فى سياق متصل فرضت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه ، نظرا لمخالفتها لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية.

ومنحت اللجنة الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوما تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .

