لجنة القيد توافق على إدراج زيادة رأسمال مطاحن الاسكندرية

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الخميس، على قيد زيادة رأس مال شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه مصرى.كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 40 مليون جنيه مصرى إلى 164.4 مليون جنيه، بز

رجب عز الدين



وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الخميس، على قيد زيادة رأس مال شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه مصرى.

كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 40 مليون جنيه مصرى إلى 164.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 124.4 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 24.8 مليون سهم بقيمه اسمية 5 جنيهات للسهم، وذلك من خلال اكتتاب قدامى المساهمين في أسهم الزيادة وأعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب واكتتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية في أسهم زيادة رأس المال بقيمة الأرصدة الدائنة المستحقة (من قرض المنحة الدانماركية وفوائده البالغة 74,803,371 جنيه مصرى طبقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2016).

ومن المقرر أن تدرج أسهم الشركة بعد قيد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات بالبورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2018.