لجنة القيد توافق على إدراج اكتتاب زيادة رأسمال أسمنت سيناء

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها اليوم الخميس، على قيد حق اكتتاب زيادة رأس مال شركة أسمنت سيناء إلى 68 مليون سهم تقريبا.

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر من 680.5 مليون جنيه، إلى 1.3 مليار جنيه، بزيادة 680.5 مليون جنيه، موزعا على 68 مليون سهم بقيمة اسمية 10جنيهات للسهم .

ومن المقرر إدراج الحق فى الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية، على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول 25 مارس الجارى.

فى سياق متصل، وقعت اللجنة التزاما ماليا على الشركة بقيمة 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفة أحكام المادة (52) من قواعد القيد طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية.

ومنحت اللجنة الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوما تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد, على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حال عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.

