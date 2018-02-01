لجنة القيد توافق على إدراج أسهم زيادة رأسمال راية القابضة للاستثمارات

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الخميس، على قيد زيادة رأس مال المصدر والمدفوع لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية من 504.6 مليون جنيه مصرى إلى 630.5 مليون جنيه مصرى.وتقدر الزيادة بنحو 125.9 مليون جنيه موزعًا على عدد 25.1 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات مصر

رجب عز الدين



وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الخميس، على قيد زيادة رأس مال المصدر والمدفوع لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية من 504.6 مليون جنيه مصرى إلى 630.5 مليون جنيه مصرى.

وتقدر الزيادة بنحو 125.9 مليون جنيه موزعًا على عدد 25.1 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات مصرى للسهم الواحد تمول من الأرباح المرحلة بعد توزيع أرباح عام 2016، وذلك بواقع سهم مجانى لكل 4 أسهم أصلية قبل الزيادة تقريبًا؛ بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم”.

وقالت اللجنة إن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم مستمر حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 18 فبراير القادم، بواقع سهم مجانى لكل 4 أسهم أصلية من أسهم الشركة قبل الزيادة تقريبًا مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 19 فبراير.