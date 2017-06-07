لجنة القيد تفرض غرامات مالية على 4 شركات

رجب عزالدين قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية فرض غرامات مالية على 4 شركات مدرجة لمخالفتهم قواعد القيد والشطب. وفرضت اللجنة التزاما ماليا قدره 10 آلاف جنيه على شركات كيما للصناعات الكيماوية ،الاستثمار العقاري العربي - اليكو،اراب للتنمية والاستثمار العقاري.كما فرضت اللجنة التزاما ماليا

رجب عزالدين

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية فرض غرامات مالية على 4 شركات مدرجة لمخالفتهم قواعد القيد والشطب.

وفرضت اللجنة التزاما ماليا قدره 10 آلاف جنيه على شركات كيما للصناعات الكيماوية ،الاستثمار العقاري العربي – اليكو،اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

كما فرضت اللجنة التزاما ماليا قدره 25 ألف جنيه على شركة السويس للأسمنت لمخالفتها قواعد القيد والشطب.

ومن المقرر سداد قيمة الالتزام خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركات بقرار لجنة القيد، على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركات.