لجنة القيد بالبورصة توافق على زيادة رأسمال التجارى الدولى

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على قيد زيادة رأسمال المصدر للبنك التجارى الدولى –مصر بقدر الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز.ومن المقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة على قاعدة البيانات بالبورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الغد.وتقدم البنك



رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على قيد زيادة رأسمال المصدر للبنك التجارى الدولى –مصر بقدر الأسهم المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز.

ومن المقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة على قاعدة البيانات بالبورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الغد.

وتقدم البنك فى وقت لاحق للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 11.6 مليار جنيه إلى 11.66 مليار جنيه بزيادة قدرها 50.3 مليون جنيه موزعة على 5 أسهم تقريبا بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد مسددة نقدا ومخصصة لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك.

وارتفعت أرباح البنك إلى 7.5 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 6 مليارات جنيه في 2016.

كما ارتفعت أرباح البنك خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 15% لتسجل 2.02 مليار جنيه مقابل صافى أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017.