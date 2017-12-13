لجنة القيد بالبورصة توافق على زيادة رأسمال كيما

رجب عزالدين وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على زيادة رأس المال بأسهم مجانية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، من 3 مليارات إلى 6 مليارات جنيه. كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، من 2,96 مليار جنيه إلى 3.1 مليار ج

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة -اليوم الأربعاء- على زيادة رأس المال بأسهم مجانية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، من 3 مليارات إلى 6 مليارات جنيه.



كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، من 2,96 مليار جنيه إلى 3.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 195.4 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 39 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للواحد، تمول من حصة المساهمين فى أرباح العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2017، بواقع 0.0658352 سهم لكل واحد أصلي قبل الزيادة.

ومن المقرر انتهاء الحق فى التوزيع المجاني لمشترى السهم، حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء -الموافق 27 ديسمبر الجارى- بواقع 0.0658352 سهم لكل واحد من أسهم الشركة، قبل الزيادة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وسيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهمها، اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس -الموافق 28 ديسمبر 2017.