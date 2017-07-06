لجنة القيد بالبورصة تغرم مصر الجديدة للإسكان 25 ألف جنيه

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع إلتزام مالي قدره 25000 جنيه على مصر الجديدة للإسكان، لمخالفة أحكام المادة (28) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ومن المقرر سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد.

ويعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

وانخفضت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي إلى 135.8 مليون جنيه، بانخفاض قدره 51.6%، مقابل أرباح بلغت 280.4 مليون جنيه، في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 300 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2016 – 2017، مقارنة بـ 204.76 مليون جنيه خلال العام المالي 2014 – 2015.