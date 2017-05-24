لجنة القيد بالبورصة تخفض غرامة أبو قير للأسمدة

رجب عزالدينقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، تخفيض قيمة الالتزام المالى الموقع على شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إلى عشرة آلاف جنيه.وكانت اللجنة قد فرضت فى 18 مايو التزام مالى بقيمة 25 ألف جنيه بدعوى مخالفة قواعد القيد.ويبلغ رأسمال أبوقير 1.2 مليار ج

رجب عزالدين

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، تخفيض قيمة الالتزام المالى الموقع على شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إلى عشرة آلاف جنيه.

وكانت اللجنة قد فرضت فى 18 مايو التزام مالى بقيمة 25 ألف جنيه بدعوى مخالفة قواعد القيد.

ويبلغ رأسمال أبوقير 1.2 مليار جنيه، موزعاً على 84.12 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهاً للسهم.

ووافقت عمومية الشركة الأسبوع الماضي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.26 مليار جنيه، إلى 1.89 مليار جنيه كأسهم مجانية تمول من الاحتياطات الظاهرة بالقوائم المالية للعام المنتهي في 30 يونيو 2016.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الـ 9 أشهر المنتهية في مارس 2017، إلى 1.77 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 775.68 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.