لجنة القطن ترسل مذكرة لـ«الوزراء» لتأجيل سداد قروض تسويق المحصول لحين انتهاء أزمة «كورونا»

فضلًا عن مساعدة الشركات المتعثرة لوجود مخزون كبير من أقطان الموسم التسويقي الحالي.

قال وليد السعدني، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، أن اللجنة أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء، تطالبه بتمديد سداد قروض شركات تجارة القطن لحين انتهاء تأثيرات أزمة كورونا على القطاع، فضلًا عن مساعدة الشركات المتعثرة لوجود مخزون كبير من أقطان الموسم التسويقي الحالي.

وقال السعدني في تصريحات لـ”المال”، إن حجم القروض التي حصل عليها شركات تجارة القطن لتسويق محصول 2019 تقدر بـ1.8 مليار جنيه.

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن العاملة والمسجلة تحت مظلة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل لقرابة 188 شركة.

وأضاف السعدني إن اللجنة طالبت الحكومة بتخفيض فائدة البنوك على قروض تسويق محصول القطن خلال الموسم الجديد 2020/ 2021.

وتصل حجم مساحة محصول 2020 لنحو 200 ألف فدان، مقابل 237 ألف فدان قطن مساحة محصول 2019.