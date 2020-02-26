لجنة القطن تتابع خطة تسويق محصول 2020.. (جراف تفاعلي)

اللجنة ستعقد جمعية عمومية غير عادية قريبًا بحضور تجار القطن

تتابع لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، غدًا الخميس، موقف تسويق محصول القطن المصري لموسم 2019/ 2020، والوقوف علي الملامح العريضة لخطة الحكومة لزراعة وتسويق محصول القطن 2020، وفقًا لعبد العزيز عامر نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل.

وقال عامر في تصريحات لـ”المال”، إن اللجنة ستعقد جمعية عمومية غير عادية قريبًا بحضور تجار القطن التابعين لها، لمناقشة خطة الحكومة لتعميم منظومة تسويق القطن بالمزاد العلني.

وأعلنت الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال ديسمبر الماضي، عزمها تعميم منظومة المزاد العلني لتسويق محصول القطن عام 2020.

كانت الحكومة قد طبقت نظام المزاد العلني لتسويق محصول 2019، لمحافظتي الفيوم وبني سويف لصنف “جيزة 95” وبلغ متوسط سعر شراء القطن من المزارعين قرابة 2000 جنيه للقنطار.

وبلغت مساحة محصول القطن لعام 2019 نحو 237 ألف فدان بما يقارب 1.5 مليون قنطار قطن.

ومن المرجح، أن تصل مساحة محصول القطن لعام 2020 بين 150- 200 ألف فدان ، وفقًا لوليد السعدني رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل في تصريحات سابقة لـ”المال”.

هذا الجراف يوضح تطور حجم إنتاج القطن في مصر خلال 5 سنوات منذ 2015 وحتي المرجح لعام 2020.