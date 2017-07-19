لجنة الفتوى تبدأ عملها بمحطة مترو الشهداء

المال - خاصأعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، عن بدء العمل بلجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية كتجربة أولية داخل محطات مترو الأنفاق، من خلال استقبال الجمهور داخل محطة "الشهداء" للاستماع إلى أسئلتهم والإجابة عنها؛ ضمن البروتوكول الذى تم توقيعه بين المجمع وشركة المترو.

المال – خاص

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، عن بدء العمل بلجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية كتجربة أولية داخل محطات مترو الأنفاق، من خلال استقبال الجمهور داخل محطة “الشهداء” للاستماع إلى أسئلتهم والإجابة عنها؛ ضمن البروتوكول الذى تم توقيعه بين المجمع وشركة المترو.

ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة بشكل يومى على مدار فترتين تبدأ أولاهما: من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهراً؛ فى حين تبدأ الثانية من الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساءً.

وتأتي هذه التجربة تلبية لاحتياجات الناس المعرفية وحاجاتهم إلى الإجابة عن أسئلتهم المتنوعة والمرتبطة بواقع حياتهم، فضلاً عن مواجهة الفتاوى المضللة التى تحاول بعض التيارات المتطرفة الترويج لها بأشكال ووسائل مختلفة، ويعمل مجمع البحوث على بيان معالم التيسير فى الإسلام ومراعاته لواقع الناس ورفع الحرج عنهم.

وبدأ مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع شركة مترو الأنفاق هذه التجربة بعد نجاح الرسائل الدعوية التي يتم توجيهها يوميا من خلال إذاعة المترو والتى تزامنت فعالياتها مع بداية شهر رمضان وتستمر على مدار الأعوام المقبلة.