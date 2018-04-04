لجنة العضوية بالبورصة تسجل أرقام كابتيال كأمين حفظ

رجب عزالدينوافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء على قيد شركة أرقام كابيتال ايجيبت القابضة للاستثمارات المالية بسجل العضوية بالبورصة المصرية كأمين حفظ وفقا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية.وتدير الشركة عددا من الطروحات بالسوق الرئيسية خلال 2018، فى ظل اهتمامها بقطاع ترويج تغطية الاكت

رجب عزالدين

وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء على قيد شركة أرقام كابيتال ايجيبت القابضة للاستثمارات المالية بسجل العضوية بالبورصة المصرية كأمين حفظ وفقا لقواعد العضوية بالبورصة المصرية.

وتدير الشركة عددا من الطروحات بالسوق الرئيسية خلال 2018، فى ظل اهتمامها بقطاع ترويج تغطية الاكتتابات.

يذكر أن «أرقام كابيتال» استحوذت على شركة الرشاد للسمسرة فى 2012، فيما استحوذت على شركة إكنار للاستشارات المالية فى 2015.

ويعرف “أمين الحفظ”بأنه أحد البنوك أو الشركات (التي تتعامل بنظام الشراء بالهامش) والمرخص لها من قبل الهيئة العامة لسوق المال والحاصلة على دورة تدريبية من قبل شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي.

ويختص أمين الحفظ بعدة مهام أبرزها التعاقد مع العميل، وفتح حساب جارٍ للأوراق المالية وإدارة هذا الحساب لصالح العميل الذي تم التعاقد معه، وإيداع الأوراق المالية لدى شركة المقاصة، وتنفيذ التحويلات اللازمة لإتمام عملية البيع وفقًا لتعليمات العميل.

كما يخول أمين الحفظ بتنفيذ التحويلات اللازمة لإتمام عملية الشراء وفقًا لتعليمات العميل، وتحويل محفظة الأوراق المالية لأي أمين حفظ آخر قد يرغب العميل في التعامل معه، وتجميد الأوراق المالية الخاصة به، وقيد حقوق لرهن، واتباع الوسائل الكفيلة بتأمين أرصدة العملاء، وإدارة حسابات جارية للأوراق المالية.