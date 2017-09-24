لجنة الطروحات تتابع قيد إنبي في البورصة

أحمد عاشور
عقدت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لبحث طرح شركات القطاع العام في البورصة اجتماع اليوم لمتابعة اجراءات طرح شركة إنبي التابعة لوزارة البترول في البورصة.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للصحفيين اليوم، إن ن اللجنة عقدت أول اجتماع لها بعد تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء لبحث ملف طروحات الشركات في البورصة بهدف تنشيط السوق وتوسيع قاعدة ملكية الشركات في سوق الأوراق المالية.
وتضم اللجنة كلا من وزيرة الاستثمار،وطارق الملا وزير البترول وعمرو الجارحي وزير المالية وأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام .
وتسعى الحكومة لطرح حصص غير حاكمة في عدد من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث قال رئيس الوزراء في يوليو الماضي إن البداية ستكون بشركة إنبي للبترول، ثم تليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك؛ وذلك لتنشيط البورصة.