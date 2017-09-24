لجنة الطروحات تتابع قيد إنبي في البورصة

أحمد عاشورعقدت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لبحث طرح شركات القطاع العام في البورصة اجتماع اليوم لمتابعة اجراءات طرح شركة إنبي التابعة لوزارة البترول في البورصة. وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للصحفيين اليوم، إن ن اللجنة عقدت أول اجتماع لها بعد تشكيلها من

أحمد عاشور

عقدت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لبحث طرح شركات القطاع العام في البورصة اجتماع اليوم لمتابعة اجراءات طرح شركة إنبي التابعة لوزارة البترول في البورصة.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للصحفيين اليوم، إن ن اللجنة عقدت أول اجتماع لها بعد تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء لبحث ملف طروحات الشركات في البورصة بهدف تنشيط السوق وتوسيع قاعدة ملكية الشركات في سوق الأوراق المالية.

وتضم اللجنة كلا من وزيرة الاستثمار،وطارق الملا وزير البترول وعمرو الجارحي وزير المالية وأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام .