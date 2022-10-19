لجنة الطرق بالأمم المتحدة تناقش ملف البطاقة البرتقالية

عقدت لجنة الطرق بقسم النقل المستدام (إحدى اللجان الإقليمية للأمم المتحدة) اليوم ورشة عمل حول التأمين عبر الحدود للمركبات في مقر الأمم المتحدة بجنيف بسويسرا.

وكان الهدف من تلك الورشة للتعرف والجمع بين منظمات بطاقات التأمين عبر الحدود لتبادل الخبرات ومحاولة فهم للتحديات والقضايات المشتركة التي تواجهها أنظمة تلك البطاقات، مع مناقشة إمكانية إيجاد حلول لمواجهة تلك التحديات وتذليل العقبات.

خلال فعاليات الورشة

شارك في هذه الورشة الاتحاد العام العربي للتأمين ممثلاً في شكيب أبوزيد – الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين يرافقه محمد مظهر حمادة – مقرر لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة والمدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين (مديرة المكتب الموحد الاماراتي للسيارات)، وقد قاما باستعراض تجربة البطاقة البرتقالية وآلية عملها والتحديات التي تواجه عملها.

الجدير بالذكر، أنه قد تم استعراض تجارب كل من نظام البطاقة الخضراء الأوروبية (COB)، البطاقة الزرقاء لرابطة دول جنوب شرق آسيا، البطاقة البنية (ECOWAS)، البطاقة الصفراء للكوميسا والبطاقة البيضاء لـ ECO.