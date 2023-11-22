لجنة السياحة والطيران: تغيير ثقافة التعامل مع الشقق الفندقية ضرورة

قال محمد منتصر نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشقق الفندقية غير مفهمومة حتى الآن في مصر وتعامل على أنها شقق مفروشة.

وأضاف منتصر خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الموقف الحالي للقطاع السياحي في ظل الأحداث الجارية محليا وعالميا، أنه لابد من إجراء تحركات لتغيير ثقافة التعامل مع الشقق الفندقية.

ولفت إلى أن المستوي المقدم في هذا النوع من الإقامة في بعض المقاصد السياحية المصرية متدني للغاية ويحتاج إلى مراجعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من أصحاب الشركات السياحية.