لجنة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية : انتهاء موعد تفعيل الشركات الراغبة على بوابة العمرة منتصف ليل اليوم

الشركات الراغبة فى المشاركة بتنظيم رحلات موسم العمرة، هذا العام، يجب أن تنتهي من إجراءات التفعيل على بوابة العمرة قبل منتصف ليل اليوم.



أكد أعضاء بمجلس إدارة لجنة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن موعد تفعيل شركات السياحة والطيران الراغبة فى المشاركة بتنظيم رحلات العمرة هذا الموسم على بوابة العمرة المصرية، ينتهى فى الساعة الثانية عشرة من منتصف اليوم الثلاثاء.

وأوضح حسام الحلو، رئيس مجلس إدارة لجنة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الشركات الراغبة فى المشاركة بتنظيم رحلات موسم العمرة، هذا العام، يجب أن تنتهي من إجراءات التفعيل على بوابة العمرة قبل منتصف ليل اليوم.

وأضاف الحلو، لـ”المال”، أن عدد الشركات التى تم تفعيلها على بوابة العمرة المصرية حتى الآن يبلغ نحو 1400 شركة، إلا أن العدد النهائي سيكون محددًا عقب منتصف ليل اليوم بعد إغلاق موعد التفعيل للشركات المشاركة.

ولفت إلى أنه يسمح لكل الشركات بالتفعيل على بواب العمرة المصرية ما دامت تطابق القواعد المشترط توافرها فى الشركات المفعلة؛ ومنها سريان التراخيص وتوافر السجل التجارى وسداد الرسوم ووجود مشرف مفعل لديها سبق له العمرة كمشرف، وغيرها من الضوابط.

وأشار رئيس مجلس إدارة لجنة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن شهر رجب من موسم العمرة، هذا العام، سيكون بمثابة شهر تجريبي، وفى حال نجاح التجربة ستتم زيادة أعداد المعتمرين فى شهريْ شعبان ورمضان.

ونوه الحلو بأن الأعداد التقديرية التى يتم الحديث بشأنها لكل شركة خلال شهر رجب ستكون فى حدود 14 تأشيرة فقط لكل شركة، لافتًا إلى أنه رقم قليل جدًّا ويلبي متطلبات التشغيل.



وأشار رئيس مجلس أدارة لجنة شركات السياحة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن الأعداد البسيطة للتأشيرات التى من المتوقع أن تخصص للشركات لا تغطى تكاليف التشغيل ، خاصة أنها تأتى عقب توقف دام موسمين.