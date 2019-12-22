لجنة السياحة الإلكترونية: 40 مليون مواطن مصري يستخدمون الانترنت بغرض التسوق

80% من حجوزات السفر داخل مصر تاتي من خلال إحدي مواقع الحجز الالكتروني بوكينج.

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة الشركات، إن هناك نحو 40 مليون مواطن مصري يستخدمون الانترنت بهدف التسوق، منهم نسبة 35% يحققون عمليات شراء فعلية، لافتا إلي أن 80% من حجوزات السفر داخل مصر تأتي من خلال إحدي مواقع الحجز الإلكتروني بوكينج.

وأضاف فاروق خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي الرابع اليوم، أن هناك بروتوكولا سيتم تفعيله بالتعاون مع اتحاد الصناعات.

ويهدف البروتوكول لمساعدة شركات السياحة علي التعامل مع مطوري برامج محلية ودولية.

وأوضح أن البروتوكول في إطار خطة الغرفة لمواكبة التحول الرقمي.

ولفت إلي أن خلال شهر يناير المقبل 2020 سيتم تفعيل هذه الخطة لمواكبة تطورات السوق وكيفية التعامل مع المواطن المصري.

ونوه إلى أهمية التحول الرقمي وضرورة التغيير.

فريق المال