سيـــاســة

لجنة الزراعة بـ«الشيوخ» : الاكتفاء الذاتي تحقق بنسبة تخطت 100% في العديد من السلع الغذائية

وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
ياسمين فواز 9:06 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 9:06 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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أكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية توفير المخزون الإستراتيجي اللازم من السلع والفاكهة والدقيق، وحققت مصر اكتفاءً ذاتيًّا من السلع الأساسية، حيث إن الاكتفاء الذاتي تحقق بنسبة تخطّت 100% في عدد من السلع الغذائية، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أبوالفتوح أن القرارات الاقتصادية الناجحة، طوال الفترة الماضية، أدت إلى زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من كل السلع، وخلال أزمة جائحة كورونا، وبفضل سياسات اقتصادية حكيمة ومدبرة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تتعرض مصر لأية هزة غذائية أو اقتصادية، على عكس الكثير من دول العالم التي أثّرت عليها الجائحة.

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وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن المشروعات التنموية التي دشّنها الرئيس السيسي تهدف لدعم الملف الزراعي وتوفير المخزون الإستراتيجي، بالتزامن مع زيادة معدل النمو السكاني والمقدَّرة نسبتها بـ2% سنويًّا، ووضع المنتجات الزراعية تحت ضغط دائم، وهو ما يجبر الدولة على استيراد أطنان من المنتجات الزراعية سنويًّا.

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وأوضح أبوالفتوح أن القيادة السياسية تسعى لتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة، فضلًا عن المجمعات الصناعية التي تقوم على الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى استقرار أسعار السلع بالأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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