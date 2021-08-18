لجنة الزراعة بـ«الشيوخ» : الاكتفاء الذاتي تحقق بنسبة تخطت 100% في العديد من السلع الغذائية

أكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية توفير المخزون الإستراتيجي اللازم من السلع والفاكهة والدقيق، وحققت مصر اكتفاءً ذاتيًّا من السلع الأساسية، حيث إن الاكتفاء الذاتي تحقق بنسبة تخطّت 100% في عدد من السلع الغذائية، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أبوالفتوح أن القرارات الاقتصادية الناجحة، طوال الفترة الماضية، أدت إلى زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من كل السلع، وخلال أزمة جائحة كورونا، وبفضل سياسات اقتصادية حكيمة ومدبرة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تتعرض مصر لأية هزة غذائية أو اقتصادية، على عكس الكثير من دول العالم التي أثّرت عليها الجائحة.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن المشروعات التنموية التي دشّنها الرئيس السيسي تهدف لدعم الملف الزراعي وتوفير المخزون الإستراتيجي، بالتزامن مع زيادة معدل النمو السكاني والمقدَّرة نسبتها بـ2% سنويًّا، ووضع المنتجات الزراعية تحت ضغط دائم، وهو ما يجبر الدولة على استيراد أطنان من المنتجات الزراعية سنويًّا.

وأوضح أبوالفتوح أن القيادة السياسية تسعى لتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة، فضلًا عن المجمعات الصناعية التي تقوم على الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى استقرار أسعار السلع بالأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.