«لجنة الدواجن»: خطوات جادة لضبط الأسواق.. وعودة البورصة قريبا

أكد الدكتور عبد العزيز السيد عضو لجنة تنظيم صناعة الدواجن في تصريحات صحفية اليوم بعد انتهاء أعمال اجتماع

اللجنة بوزارة الزراعةعلى وضع الضوابط المطلوبة للصناعة ومواجهة “شبح” التسعير والمشكلات الناجمة عنه في السوق، بعد أن أصبحت صناعة الدواجن في مصر بدون كتالوج محدد ، الأمر الذي كلف خسائر مادية كبيرة، مطالباً بضرورة تكاتف جميع أطراف المنظومة لوقف نزيف الخسائر .



وأشار إلى أن اللجنة بدأت بالفعل في إتخاذ خطوات جادة لضبط الأسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ومنظمات المجتمع المدني، طبقاً للتوجيهات الرئاسية الرامية لوضع الضوابط التي من شأنها خلق أسعار عادلة للجميع، وخاصة صغار المربين.



و قال عضو لجنة تنظيم صناعة الدواجن أن هناك تنسيقا كاملا لعودة البورصة الرئيسية قريبا من خلال التنسيق مع المحليات لتوفير مقرات فرعية لها في كافة محافظات الجمهورية، سعياً وراء السيطرة على التزايد المستمر للأسعار في الآونة الأخيرة.



