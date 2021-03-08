«لجنة الداخل»: 200 ألف فدان قطن مرتقب زراعتها فى 2021

رجحت لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن يصل حجم مستهدفات زراعة محصول القطن لعام 2021 إلى 200 ألف فدان، بإنتاجية تقدر بنحو 1.1 مليون قنطار قطن زهر (القطن ببذرته)، بزيادة تقدر بحوالى 100 ألف قنطار على العام الماضي، وفقًا لوليد السعدنى رئيس اللجنة.

ولم تعلن وزارة الزراعة رسميًا عن مساحة محصول القطن لعام 2021، رغم بدء عمليات زراعته فى الفيوم.

يشار إلى إنتاجية القطن لعام 2020 بلغت نحو 960 ألف قنطار زهر، مقابل 1.4 مليون عام 2019.

ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان قرابة 5.5 قنطار، وفقًا الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

ورجح رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، أن يؤدى ارتفاع أسعار الأقطان لإنتاج عام 2020 بنهاية الموسم من 2200 إلى 3000 جنيه للأقطان الزهر (القطن ببذرته)، نتيجة إقبال الفلاحين على زيادة محصول القطن فى حال إعلان الحكومة عن سعر ضمان لشراء المحصول.

ولم يستفد الفلاح العام الماضى من الارتفاعات التى شهدتها أسعار الإقطان؛ حيث بيعت بنحو بين 1800 وحتى 2200 جنيه للقنطار الزهر، فى حين لامس سعر تصديرها للخارج 2500 جنيه للقطن الشعر، بخلاف سعر بذرة القطن.

وليد السعدني: على الحكومة دعم الفلاحين هذا العام بنحو 300 جنيه للقنطار

ودعا «السعدني»، الحكومة لدعم الفلاحين هذا العام بنحو 300 جنيه للقنطار ولمدة موسمين متتاليين، حتى يتمكن الفلاح من زراعة محصول القطن والحصول على سعر مجدٍ لزراعته، لحين انتهاء الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للغزل والنسيج من تطوير قلاعها وتشغيل الماكينات المطورة فى عام 2022.

كما طالب، الحكومة بضروة الإعلان عن سعر ضمان لشراء محصول القطن لعام 2021، حتى يتمكن الفلاحون من التوسع فى زراعته والاطمئنان لحصولهم على سعر مجدٍ.

ورجح السعدنى أن يبلغ سعر قنطار القطن لعام 2021 نحو 2500 جنيه، وإن كان معرضًا للتغيير صعودًا وهبوطًا، وفقاً لحجم الإنتاج العالمى والطلب.

وأكد السعدنى أن الحكومة لم تخطر بعد بالنظام التسويقى لمحصول القطن لعام 2021/2022، وحول تكرار نظام المزاد العلنى من عدمه.

وكانت الحكومة قد اعتمدت العام الماضى على نظام البيع بالمزاد العلنى للأقطان فى 4 محافظات، بينها الشرقية، والبحيرة، والفيوم، وبنى سويف.

وبدأ سعر الشراء بين 1800 جنيه للقنطار وتدرج من 2050 إلى 2200 جنيه، وانتهى بحوالى 2300 جنيه للقنطار.

ويحين الموسم التسويقى للأقطان 2021/2022 فى سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022.

ويبلغ عدد شركات تجارة الأقطان قرابة 280 شركة، بينها 70 مصدرة فقط، والباقى يتركز نشاطه فى التسويق الداخلي.

أحمد عياد: لابد من تحديد سعر الضمان أولاً

وفى سياق متصل، أكد أحمد عياد رئيس الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة تقديم الحكومة لسعر ضمان لمزارعى القطن لعام 2021، خاصة مع بدء الزراعة فعليًا فى بعض المحافظات.

وأشار إلى حصول الفلاح على سعر متدنٍّ للغاية عن بيع أقطان العام الماضي، تراوحت من 2050 وحتى 2300 جنيه للقنطار الزهر، فى حين ارتفع سعر القطن بعد ذلك، ولم يستفد منه المزارعون.

وطالب عياد من وزارتى التجارة والصناعة والزراعة بالإعلان عن سعر ضمان للمزارعين لمحصول القطن.