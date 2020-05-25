اقتصاد وأسواق

«لجنة الداخل»: 1.2 مليون قنطار تعاقدات تصدير الأقطان المصرية 2020/2019

قال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن بالأتحاد العام للغرف التجارية، أن الزراعات فى وجه قبلى تراجعت للثلث تقريبًا
دعاء حسني 10:16 ص, الأثنين, 25 مايو 20 10:16 ص, الأثنين, 25 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وليد السعدني: توقعات بارتفاع المخزون بعد شحن %60 منه فقط

أوضحت لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، أن زراعات القطن أرتفعت قليلًا إلى 127 ألف فدان حتى 20 مايو الجارى، ومن المتوقع أن تنتهى عند 150 ألف فدان بنهاية الشهر ذاته، لتمثل المساحات التى جرى زراعتها إلى الآن نحو %46.4 من مساحة محصول العام الماضى البالغة 237 ألف فدان.

وأكد وليد السعدنى رئيس اللجنة لـ«المال»، أن عدم وضع سياسة تسويقية واضحة لتسويق الأقطان هو السبب الرئيسى وراء تراجع مساحات القطن بنسب تتجاوز %46 مقارنة بمساحة محصو ل القطن العام الماضى إلى الآن.

يبدأ موسم زراعة الأقطان من منتصف مارس وحتى مايو ، ولكن بعض الزراعات تستمر خلال شهر يونيو ولكنها تكون معرضة لضعف فى الإنتاجية بسبب تأخرها عن توقيت الزراعة.

ورجح رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن، أن يرتفع مخزون الأقطان للموسم التسويقى الجارى 2020/2019، وذلك بسبب تراجع معدلات شحن تعاقدات تصدير الأقطان المصرية فى ظل ازمة كورونا العالمية وإغلاق العديد من الدول لحدودها.

وأوضح، أن حجم تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الجارى 2020/2019 بلغ قرابة 1.2 مليون قنطار قطن، تم شحن قرابة %60 منها فعليًا للأسواق الخارجية.

وبدأ الموسم التصديرى للأقطان فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وينتهى فى أغسطس من العام الجارى، وسجل جملة إنتاج القطن العام الماضى قرابة 1.4 مليون قنطار.

وتشهد حركة الشحن للأقطان المصرية توقفا للعديد من الدول بسبب أزمة كورونا.

وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن بالأتحاد العام للغرف التجارية، أن الزراعات فى وجه قبلى تراجعت للثلث تقريبًا هذا الموسم بسبب غياب السياسات الواضحة من الحكومة بشأن تسويق المحصول.

ودعا عياد، لوضع سياسة لتسويق محصول 2020 تشجيعا للمزارعين، فى ظل تراجع المساحة المخصصة للزراعة لأقل مستوياتها وبخاصة فى وجه قبلى وفى محافظات مثل الفيوم.

وشدد على ضرورة إهتمام الحكومة بملف القطن ، فى ظل تعليمات الرئيس السيسى بالإهتمام بهذا الملف.

كما أشار إلى ضرورة وضع رقابة على استلام المغازل المحلية للأقطان من دواليب الحليج الأهلية الغير مرخصة كونها أقل سعرًا من التجار، مما يمثل وضع غير رسمى للتجارة فى السوق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

نقيب الفلاحين يطالب بسعر ضمان 3000 جنيه لقنطار القطن

الصاوي أحمد 7:44 م, الجمعة, 15 مايو 20

انضمام مصر رسميا إلى مبادرة إنتاج القطن النظيف

الصاوي أحمد 4:46 م, الخميس, 14 مايو 20

الزراعة تنتهى من تجهيز تقاوى القطن لتوزيعها على المحافظات بأسعار مخفضة

الصاوي أحمد 3:04 م, السبت, 28 مارس 20

«الكان» للقطن : 100 مليون جنيه تسهيلات بنكية مطلوبة للمغازل المحلية لشراء 500 ألف قنطار

دعاء حسني 1:01 ص, السبت, 21 مارس 20

لجنة القطن ترسل مذكرة لـ«الوزراء» لتأجيل سداد قروض تسويق المحصول لحين انتهاء أزمة «كورونا»

دعاء حسني 12:21 ص, السبت, 21 مارس 20

سعر الواحد 600 دولار.. «قطاع الأعمال» تدرس التعاقد مع شركة تسويق لتصدير قمصان مصرية

عصام عميرة 5:50 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20