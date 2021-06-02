«لجنة الداخل»: الحكومة تقر سعر ضمان لشراء القطن من المزارعين

أعلنت لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن الحكومة تتجه لتحديد سعر ضمان لشراء محصول القطن من المزارعين لعام 2021، وهو ما عكفت اللجنة على إعداده وإرساله للحكومة تمهيدا للإعلان عنه خلال أيام، وفقا لوليد السعدنى رئيس اللجنة.

وكشف «السعدني» لـ«المال» عن أنه تم إعداد سعر ضمان لأصناف الأقطان المنتجة فى محافظات الوجه البحري، وآخر لمحافظات الوجه القبلى لمحصول القطن لعام 2021، وستعلن عنه الحكومة خلال أسبوع.

وتعد تلك المرة الأولى التى تعلن الحكومة عن سعر ضمان لشراء محصول القطن على مدار عدة مواسم متتالية.

وهذا السعر يلزم الحكومة بشراء الأقطان فى حال تراجع سعر البيع فى السوق التجارية عن سعر الضمان الذى يجرى تحديده.

وليد السعدنى: 204 آلاف فدان حجم المساحة المنزرعة بالمحصول حتى الآن

كان آخر سعر ضمان أعلنته الحكومة منذ 4 سنوات عند 2300 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحرى، و2100 جنيه للقنطار وجه قبلي.

وأضاف «السعدني» أن مساحات محصول القطن لمحصول 2021 ارتفعت لـ 204آلاف فدان قطن حتى الآن، بإنتاجية متوقعة 1.1 مليون قنطار قطن.

ومن بين الإنتاج 47 ألف فدان قطن إكثار – وهو القطن الذى يستخرج منه البذرة للزراعة لمحصول العام التالى، وتمت زراعة أقطان الإكثار بنحو 17 ألف فدان فى وجه قبلى، و30 ألف فدان فى وجه بحري.

ويحين زراعة محصول القطن، منذ مارس حتى يونيو، والحصاد بين شهرى سبتمبر وأكتوبر.

وبلغت مساحة محصول القطن العام الماضى 183 ألف فدان.

ويرى «السعدني» أن أسعار الأقطان ستتحسن هذا العام فى ظل عدم وجود مخزون متوقع من معروض وإنتاج الموسم التسويقى الجاري2020/2021.

وينتهى الموسم التسويقى الجارى للقطن فى أغسطس المقبل، ويبدأ الموسم التسويقى الجديد 2021/2022 فى سبتمبر من العام نفسه.