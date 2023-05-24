«لجنة الخطة والموزانة» تناقش فرض ضرائب ورسوم جديدة على عدد من السلع والخدمات

أكد

ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم صحة فرض ضريبة 5% على المشروبات الغازية، أو أي رسوم أو ضرائب أخرى على المواد الغذائية التي يعتمد عليها المواطن العادي بشكل أساسي.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت على تعديلات القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، التي تقدمت بها الحكومة، ومن المنتظر عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدا أن كثيرا مما نقلته عدد من مواقع الصحف عن تفاصيل التعديلات غير صحيح.

لجنة الخطة والموازنة توافق على فرض 10% من قيمة الفاتورة على عدد من السلع

وأضاف «عمر» في تصريحات صحفية، عقب موافقة لجنة الخطة والموازنة على التعديلات اليوم، أن من أهم وأبرز ما جاء في تعديلات القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة، هو فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على سلع السالمون، الجمبري ، الاستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفواكهة المستوردة الطازجة والمجففة، البن المحمص وليس العادي.

فرض رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة أن من ضمن الرسوم المفروضة أيضا، ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن والرقص، وعلى التزحلق على الجليد والحفلات، والعروض الغنائية، وفرض رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح، يفرض عليهم 50 جنيه، رسوم مغادرة.

فرض 5% على عروض الأفلام الأجنبية في السينما مقابل الدخول

وأضاف أن من ضمن الضرائب المفروضة أيضا، 5% على عروض الأفلام الأجنبية في السينما مقابل الدخول، وعروض الأوبرا والباليه 5%، عروض السيرك المصري 5%، و 10% على الحفلات العامة في الأندية الاجتماعية التي تنظمها رئاسة مجالس إدارات الأندية مقابل الدخول، ورسم 10 % على التزحلق على الجليد، و5% على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية والاستعراضية، وحفلات الأكل اوالمشروبات المصحوبة بموسيقي أو رقص أوغناء وحفلات الموسيقي الألية والصوتية، والحفلات الراقصة ، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات، مشيرا إلى أن العائد من هذه الضرائب التي تقرها التعديلات 5 مليار جنيه.

وأوضح، أن الحكومة سبق وتقدمت بتعديلات على القانون منذ عام ونصف إلا أنه أثار جدلا داخل المجلس خلال مناقشته في الجلسة العامة، ومن ثم سحبته الحكومة حينها، وعادت مرة أخرى أمس بتعديلات جديدة، اختلفت كثيرا عن ما ورد إلى لجنة الخطة والموازنة منذ ما يقارب العام ونصف، حيث حذف منه كل ما اعترضت عليه اللجنة في السابق والذي كان منها الضريبة على المشروبات الغازية، وبعض السلع الغذائية، والسلع المعمرة، والتي تمس المواطن العادي، ليأتي القانون على النحو الذي يتماشى مع ما طالبت به اللجنة.