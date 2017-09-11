لجنة الحكام تنفى وقف حكم مباراة الأهلي والطلائع

على المصرى: قال عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام، أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن إيقاف الحكم أحمد حمدي الذي أدار مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز ، واصفا هذه الأخبار بأنها عارية تماما من الصحة.

على المصرى:

قال عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام، أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن إيقاف الحكم أحمد حمدي الذي أدار مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز ، واصفا هذه الأخبار بأنها عارية تماما من الصحة.

وطلب عبد الفتاح من كل الإعلاميين عدم تناول ما يخص التحكيم المصري إلا من خلال قنواته الشرعية، وإسهاما من الإعلام على تمكين الحكام من تأدية دورهم في بيئة مشجعة على الارتقاء بمستواهم وبما يساعد على إنجاح المسابقة الأولى للكرة المصرية .

وفى سياق أخر، أكد عبد الفتاح أن اتحاد الكرة بصدد آرسال خطاب استعجال، للرد على طلب استخدام تقنية الفيديو في مباريات مسابقة الدوري الممتاز، في إطار الحوار والمكاتبات مع الفيفا بهذا الخصوص، حيث سبق وأن أبدى المسئولون في الفيفا استعدادهم على تقديم المساعدة في تطبيق هذه التقنية بشكل كامل في الملاعب المصرية ، على ضوء التجربة التي تم تطبيقها في الأسابيع الأخيرة من عمر مسابقة الموسم الماضي ، وهو ما حدا بلجنة الحكام بالاتحاد المصري لتقديم طلب باعتماد التجربة كنظام عمل في الموسم الجديد ، إلا أن الاتحاد الدولي لم يرسل موافقته حتى الآن .