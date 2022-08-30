لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال: قرارات وزير المالية بشأن الغرامات تحمي الصناع والمستوردين

قال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة القرارات التي صرح عنها وزير المالية محمد معيط «طيبة» للاستيراد وتساعد علي تخفيض تكاليف الخامات ومستلزمات الانتاج.

وأضاف حمزة، أن هذه القرارات تحمي الصناع والمستوردين من الارضيات وغرامات التاخير لحين قيام البنوك بتظهير المستندات وإصدار نموذج «٤».

وأكد أن تصريحات الدكتور معيط حملت العديد من الرسائل الهامة التي تدعو لتفاؤل مجتمع الأعمال.

وقال حمزة: «نشكر وزير المالية الدكتور محمد معيط علي هذه القرارات التي ستخفف كثيرًا من الصعوبات والتكاليف الاضافية التي قابلت الصناع والمستوردين وعطلت مسيرة الافراج المسبق علي الرسائل والذي تبناه د.معيط وكنا قد بدانا في تحقيق نتائج طيبة من تطبيقه».

وأشار رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، إلى ضرورة طمأنة مجتمع الصناع والمستوردين عن توافر الدولار لدي البنوك لسرعة تظهير المستندات واستلام البوالص لسرعة السير في إجراءات التخليص الجمركي.

وكان وزير المالية، قال في بيان صحفي أنه سيتم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وأشار الوزير أنه سيتم الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة، ومنح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية.

وأكد معيط أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.