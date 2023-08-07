لجنة التضخم بالحوار الوطني تبحث مقترحات لوضع خطة شاملة لمحاربة الغلاء

تبحث لجنة التضخم وغلاء الاسعار ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني كافة المقترحات والملاحظات التي تقدم بها الخبراء والاكاديمين وغيرهم من المعنيين بمحور اللجنة لوضع تصور شامل فيما يخص محاربة الغلاء والسيطرة عليه.

و اكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومقرر لجنة التضخم بالحوار الوطني في تصريحاته ل:”المال” ان اللجنة في حالة انعقاد دائم رغم عدم عقدها جلسات معلنة حتي الان لتكون جاهزة لعرض رؤيتها الشاملة بشأن اسباب التضخم والحلول المقترحة لتكون ضمن المخرجات النهائية للحوار الوطني.

في سياق متصل، اوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة في تقريرها بشان خطة تنمية الدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 بضرورة استمرار العمل على تكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستهلاكية والغذائية و استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحوكمة بما يضمن حقوق المستهلك.

كما اوصت باستمرار العمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، بالإضافة إلي إنشاء مناطق لوجيستية ومولات تجارية ومجمعات مخابز لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة.

الي جانب تعزيز قدرات القطاع الصناعي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تدعيم تنافسية المنتج المصري وتنمية المعرفة والابتكار، وتكثيف التوجه الاستثماري للقطاع نحو الصناعات التصديرية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية.