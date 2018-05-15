لجنة التصنيع المحلى للسيارات تتوقع تعديل نسب المكونات في مايو 2019

شريف عيسىتوقع مصدر مسؤول بلجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات ان يصدر اليوم، الثلاثاء، قرار وزير الصناعة رقم 371 لسنة 2018 فى شأن تعديل نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات وطرق احتسابها بالجريدة الرسمية، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ الفعلى بحلول مايو 2019. وقال المصدر، والذى فضل عدم ذك

شريف عيسى

توقع مصدر مسؤول بلجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات ان يصدر اليوم، الثلاثاء، قرار وزير الصناعة رقم 371 لسنة 2018 فى شأن تعديل نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات وطرق احتسابها بالجريدة الرسمية، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ الفعلى بحلول مايو 2019.

وقال المصدر، والذى فضل عدم ذكر اسمه، إن اللجنة ناقشت فى اجتماعها الأول سبل توفيق مصانع السيارات لأوضاعها، خاصة فيما يتعلق بطريقة احتساب المكون المحلى فى الصناعة بالقيمة المضافة، إلى جانب سبل تعميق صناعة المكونات والأجزاء بالنسبة التى نص عليها القرار.

كان القرار قد نص على ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46%، على ان تكون نسبة مساهمة خط التجميع فى نسية التصنيع المحلى للسيارة 28%، ويتم خفض هذه النسبة بمقدار 1%، تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

كما نص القرار على ان تكون نسية مساهمة وحدة المعالجة والدهان 2% من نسبة التصنيع المحلى للسيارة، ونسبة مواد الدهان المصرية الصنع 1.5%.

وقال المصدر إن نسبة باقى المكونات سيتم تحديدها وفقاً لكل نوع سيارة، فلا يجوز ان يتم احتساب المكون المحلى بنسبة ثانبة فى كافة السيارات

واستدل على ذلك بمثال قائلاً : “لو أنه تم إضافة الشكمان كمكون محلى فان نسبة مساهمته فى سيارة هيونداى فيرنا، ستختلف عن مساهمته فى سيارة بقيمة بى أم دابليو”.

وتابع: “تحديد نسب مساهمة باقى المكونات فى صناعة السيارت للصناع أنفسهم بناءً على قيمة السيارة، والأجزاء التى يتم استيرادها، والمكونات التى سيتم الاعتماد عليها للوصول للنسبة التى نص عليها القرار.

وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإنتهاء من إعتماد نسب القيمة المضافة المحققة فى المكونات وفقاً للبيانات المقدمة من الشركة المصنعة، مع مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز على حدة.

وفى سياق متصل، حصلت “المال” على تشكيل لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات برئاسة المستشار السيد محمد أبو قمصان، مستشار الوزير لشئون التجارة، والمستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القضائية التشريعية.

كما تضمن التشكيل أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلى بهيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد المهندس، رئيس عرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وضمت اللجنة عضوية كلا ًمن أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو اتحاد الصناعات وممثل المجلس التصدير للصناعات الهندسية، وحمدى عبد العزيز، الرئيس الأسبق لغرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات، ووائل عمار، رئيس قسم المشتريات بشركة جنرال موتورز ايجيبت، وأحمد محمد سالم، باحث فنى بمكتب مستشار الوزير لشئون التجارة.