لجنة التسوية تنجح فى حل المنازعة بين المستثمر السعودى هاشم المحضار ومطروح

المال ـ خاصنجحت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، فى حل المنازعة بين المستثمر السعودى هاشم المحضار وعائلته، ومحافظة مطروح، بعد تنازل الأول عن الدعوة التحكيمية التى أقامها ضد مصر، وتعهده بعدم اتخاذ إجراءات قانونية محلية أو دولية مستقبلا، مع تحرير عقد تسوية يتضمن استكمال تنفيذ مشروعاته

المال ـ خاص

نجحت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، فى حل المنازعة بين المستثمر السعودى هاشم المحضار وعائلته، ومحافظة مطروح، بعد تنازل الأول عن الدعوة التحكيمية التى أقامها ضد مصر، وتعهده بعدم اتخاذ إجراءات قانونية محلية أو دولية مستقبلا، مع تحرير عقد تسوية يتضمن استكمال تنفيذ مشروعاته بالمحافظة، وتشمل مجموعة شركات المحضار للصناعة والتنمية السياحية، التى تمتلك مشروعى فوكا وزيتونة.

توفر تلك الجهود على مصر نحو 937 مليون دولار، كان “المحضار” قد طالب بهم من خلال دعوى التحكيم التى رفعها ضد مصر، طبقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى “الأونسيترال”، والتى قال فيها إن استثماراته تعرضت للضرر.

وألزمت اللجنة الوزارية محافظة مطروح بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالسير فى إجراءات التصرف فى قطعة الأرض الكائنة بناحية فوكا، مركز الضبعة، وقطعتى الأرض الكائنتين بناحية الزيتون، مركز الضبعة، لشركة مجموعة هاشم المحضار للصناعة والتنمية السياحية، وشركة الرمال الدولية للتنمية السياحية والعمرانية، وفقا لأحكام القانون.

ويتولى رئاسة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل حال غياب رئيسها، وتتولى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مقرر اللجنة، وتختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات، تنشأ بين المستثمرين والدولة، أو تكون إحدى الجهات، أو الهيئات، أو الشركات التابعة طرفا فيها، وتختص اللجان بتسوية منازعات الاستثمار، مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، وتجوز تسوية أى نزاع ينشأ بين المستثمر وأى جهة أو أكثر من الجهات الحكومية، فيما يتعلق برأسمال المستثمر، أو بتفسير أحكام القانون، أو تطبيقه وديا دون تأخير، من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.