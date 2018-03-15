لجنة التأمين والرعاية الصحية تتفق مع 3 مستشفيات على أسس جديدة للتعاقد

الشاذلى جمعةتوصلت اللجنة العليا لشركات التأمين والرعاية الصحية، التى تضم 12 شركة، وتمثل %90 من سوق التأمين الطبى، لاتفاق مع 3 مستشفيات كبرى، هى كليوباترا، والنيل بدراوى، والشروق، يشمل أسس التعاقد، ومنها ترتيبات زيادة أسعار مقدمى الخدمات، التى تم الاتفاق على أن تكون مرة واحدة سنويا.وقال الدكتور إ

الشاذلى جمعة

توصلت اللجنة العليا لشركات التأمين والرعاية الصحية، التى تضم 12 شركة، وتمثل %90 من سوق التأمين الطبى، لاتفاق مع 3 مستشفيات كبرى، هى كليوباترا، والنيل بدراوى، والشروق، يشمل أسس التعاقد، ومنها ترتيبات زيادة أسعار مقدمى الخدمات، التى تم الاتفاق على أن تكون مرة واحدة سنويا.

وقال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، العضو المنتدب لشركة «بلاتينوم»، إن العام الماضى شهد مبالغة فى أسعار الخدمات العلاجية، ولوائح أسعار مقدمى الخدمات، بعد تحرير سعر الصرف، كما شهد زيادة كبيرة فى أسعار المستلزمات الطبية المحلية والمستوردة، وتم تطبيقها على عملاء شركات التأمين والرعاية الصحية، دون مراعاة شروط التعاقد، وسريان العقود، بناء على الأسعار القديمة، ما كبد شركات الرعاية خسائر.

وأوضح فى تصريحات لـ «المال»، على هامش الجمعية العمومية لجمعية شركات إدارة الرعاية الصحية، أن شركات التأمين والرعاية التزمت بتقديم الخدمات لعملائها بنفس قيمة الاشتراك وقت التعاقد، وتحملت الزيادات، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الشركات ومقدمى الخدمات، حول الزيادات ونسبتها، بحيث تكون متوازنة.

وتسعى اللجنة التى تشكلت بناء على بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين، والجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، إلى التواصل مع جهات أخرى من مقدمى الخدمات للتوصل إلى أسس موحدة للتعاقد.