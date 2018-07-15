لجنة التأمين البحرى توصى بانضمام مصر لاتفاقية نيروبى لإزالة الحطام

الشاذلي جمعة:أوصت لجنة التأمين البحرى (وحدات) بالاتحاد المصرى للتأمين بتوقيع مصر على اتفاقية نيروبى لإزالة حطام الوحدات البحرية فى المنطقة الاقتصادية.قال نظمى حسين، رئيس اللجنة ومدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة “مصر للتأمين”، إن الاتفاقية وقعاها 31 دولة حتى العالم منذ عام 2007 وحت

الشاذلي جمعة:

أوصت لجنة التأمين البحرى (وحدات) بالاتحاد المصرى للتأمين بتوقيع مصر على اتفاقية نيروبى لإزالة حطام الوحدات البحرية فى المنطقة الاقتصادية.

قال نظمى حسين، رئيس اللجنة ومدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة “مصر للتأمين”، إن الاتفاقية وقعاها 31 دولة حتى العالم منذ عام 2007 وحتى الآن فيما دخلت حيز التنفيذ فى تلك الدول منذ عام 2015 ويتم من خلالها إلزام ملاك السفن بإزالة الحطام لتلك الوحدات البحرية النى تتعرض لحوادث فى المنطقة الاقتصادية فى البحار لكل دولة حتى لا يعيق هذا الحطام حركة الملاحة الدولية.

وأضاف حسين أن وزارة النقل طلبت من الاتحاد المصرى للتأمين دراسة تلك الاتفاقية والتغطيات التأمينية التى تغطى إزالة حطام السفن، مشيرا إلى أن أندية الحماية والتعويض فى منطقة اللويدز الإنجليزية تغطى التأمين على إزالة الحطام، فتتحمل تلك الأندية تكلفة إزالة الحطام حال غرق السفينة ضمن تغطيات أخرى تقدمها تلك الأندية.

وكشف أن الاتحاد المصرى للتأمين أرسل إلى وزارة النقل أن سوق التأمين المصرية لديها علاقات عمل جيدة مع كثير من أندية الحماية والتعويض ( PROTECTION AND INDEMNITY P&I) والتى تغطى المصاريف والتكلفة اللازمة لرفع أو إزالة أو تكسير أو وضع علامات بجانب الحطام لكون ذلك ضرورياً جداً لأمن الملاحة وتأمين الممرات الملاحية، بحيث لا يكون الحطام عائقاً أو يتسبب بأضرار لسفن أخرى.

واعتبر أن عملية إزالة حطام السفينة أو إنقاذها أمرا غاية فى الصعوبة نظرا لتطلبه محترفين ومعدات خاصة وهذا يعنى تكلفة مالية عالية.

وتوفر أندية الحماية (P&I Clubs) التغطية التأمينية الضرورية لحماية مالك السفينة ضد أخطار المسؤولية التى قد تنشأ عن استخدام وتشغيل السفينة، وهذه الأندية عبارة عن جمعيات متبادلة لمالكى السفن أى أنها لا تهدف للربح، والطريقة التقليدية التى يستخدمها أصحاب السفن للحصول على التأمين ضد المسؤوليات القانونية التى قد تترتب على مالك السفينة هى التأمين التبادلى أو التعاونى والذى يشبه التأمين التكافلى والذى يوفر تأمينا ذاتيا لأعضائه المشتركين وأن العضوية أو الاشتراك فى التأمين التبادلى يكون على أساس مصالح مشتركة (أى أن جميع الأعضاء/ المشتركين هم ملاك سفن) معرضون لأخطار متشابهة ويرغبون فى تجميعها بغية التأمين عليها. ومع أن هذه الأندية لا تهدف للربح إلا أنها تتنافس فيما بينها على مستوى الخدمة، وكذلك على مستوى الأسعار.

