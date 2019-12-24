لجنة الانضباط تمنع مرتضى منصور من حضور 3 مباريات وتغرمه 100 ألف جنيه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها، أمس، توقيع عقوبة على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بمنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه؛ لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام، وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم الكامل كالتالي:

إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه؛ لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

إيقاف مصطفى محمد يوسف، نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

إيقاف مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

توبيخ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

إيقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.