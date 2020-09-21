رياضة

لجنة الانضباط باتحاد الكرة تعاقب مرتضى منصور وتغرمه 200 ألف جنيه

بالإضافة إلى إيقاف محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة وحسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات
المال - خاص 6:28 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 6:28 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سيد بنداري الفصل في التقارير والشكاوى المقدمة إليها على النحو التالي:

أولا: منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

ثانيا: توبيخ كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور، وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة.

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ثالثا: إيقاف محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة وحسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات.

رابعا: حفظ الالتماس المقدم من نادي إف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.

خامسا: توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة لما بدر منه ضد الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

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🔴 قرارات لجنة الانضباط الصادرة اليوم…. ⬇️⬇️ قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم…Gepostet von EFA am Montag, 21. September 2020

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بقلم المال - خاص

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