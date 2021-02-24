لجنة الاستثمار في البحيرة توافق على إقامة 11 مشروعا يوفر 364 فرصة عمل مباشرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال إجتماعها اليوم برئاسة اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة، وبحضور الدكتورة نهال بلبع – نائب المحافظ وم/ حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة، على إقامة 11 مشروعا استثماريا مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية 116 مليون جنيه توفر 364 فرصة عمل مباشرة.

وتتمثل تلك المشروعات في مشروع تسمين ماشية على مساحة ٣٠٠٠ م٢ بناحية قرية البيضا بوادي النطرون بطاقة إنتاجية ٤٠٠ رأس سنوياً وبتكلفة ٧.٥ مليون جنية ويوفر ١٥ فرصة عمل .

كما تضم ٤ مشروعات متنوعة تضم محطة فرز وتعبئة وثلاجة خضار وفاكهة و١٠ محلات مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية وأدوات ري وتنقيط ومصنع تعبئة وتغليف مواد غذائية على مساحة إجمالية ٧٠٠٠ م٢ بناحية أبو المطامير بتكلفة إجمالية ٢٤ مليون و٣٠٠ ألف جنية وتوفر ١١٧ فرصة عمل مباشرة .

وتشمل المشروعات أيضا مجمع صناعي للمنتجات الجلدية على مساحة ٢٨٠٠٠ م٢ بناحية المهدية بقرية الشعراوي مركز أبو المطامير بتكلفة ١٢ مليون جنية ويوفر ١٤٠ فرصة عمل ، ومستودع غاز على مساحة ٢٠٠ م٢ بناحية صفط الحرية بمركز إيتاي البارود .

كما تقرر إقامة ٧ محلات بيع مستلزمات إنتاج زراعي على مساحة ١٢٠ م٢ بناحية خالد بن الوليد بمركز بدر بتكلفة إستثمارية ٩٣٥٠٠ جنية وتوفر ١٢ فرصة عمل .

بالاضافة الى مشروع بداري وتسمين دواجن على مساحة ٢٩٧٠ م٢ بناحية مركز وادي النطرون بطاقة إنتاجية ٣٣٢ ألف دجاجة سنوياً وبتكلفة إجمالية ٢.٧ مليون جنية ويوفر ٢٠ فرصة عمل مباشرة .

وتشمل المشروعات أيضا تجميع أجهزة كهربائية على مساحة ١١٤٩٠ م٢ بناحية زاوية سيدي عبد القادر وأبو خديجة بالمهدية مركز أبو المطامير بتكلفة ١٨ مليون و٧٨٨ الف جنية ويوفر ٣٠ فرصة عمل، ومشروع إنتاج حيواني بطاقة إنتاجية ٥٠٠ رأس ماشية على مساحة ١١٣٥٠ م٢ بناحية الجعار بمركز وادي النطرون بتكلفة ٥٠ مليون و٥٠٠ ألف جنية ويوفر ٣٠ فرصة عمل .

وأعلن المكتب الإعلامي للمحافظة عن أن اللواء هشام أمنه وجه بالتيسير على المستثمرين الجادين والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها لدورها فى توفير فرص العمل والمشاركة فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية .