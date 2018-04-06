لجنة الأمن القومي بالبرلمان عن فشل اجتماع سد النهضة: لا يجب استباق الأحداث

- وكيل دفاع النواب: نتمنى أن تثبت كل من السودان وأثيوبيا جدية التعاون ياسمين فواز:علقت لجنة الشئون الافريقية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي فشل الاجتماع الثلاثي مع مصر واثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي عقد الخميس ،بان الفرصة مازالت قائمة ،داعين الي عدم التعجل في مجريات الأ

– وكيل دفاع النواب: نتمنى أن تثبت كل من السودان وأثيوبيا جدية التعاون

ياسمين فواز:

علقت لجنة الشئون الافريقية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي فشل الاجتماع الثلاثي مع مصر واثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي عقد الخميس ،بان الفرصة مازالت قائمة ،داعين الي عدم التعجل في مجريات الأمور.

وأعلن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور مساء الخميس، فشل الاجتماع الثلاثي مع مصر و إثيوبيا بشأن سد النهضة ، بعد اجتماعات مطولة.

وقال الوزير إن المسائل الخلافية تحتاج إلى وقت أطول مضيفاً أن الأمر تُرك بعهدة اللجان الفنية في البلدان الثلاث، من غير أن يحدد موعدا لجولة جديدة على المستوى السياسي.

قال اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إننا لا يجب أن نستعجل الأحداث فيما يخص اجتماعات سد النهضة، لافتا إلى أن الفرصة مازالت قائمة حتى المهلة التى أعلنها وزير الخارجية السفير سامح شكرى حتى 5 مايو المقبل.

وأضاف أنه رغم أن عدم التوصل لنتيجة خلال الاجتماعات التى تمت اليوم لا يعد مؤشرًا جيدا، إلا أننا لدينا ثقة فى إدارة مصر لهذا الملف وقدرتنا على الحفاظ على حقوقنا وعدم التنازل عن أى منها .

وتابع ” نتمنى أن تثبت كل من السودان وأثيوبيا جدية التعاون وفقا لما أكده قادتهم ، وبالأخص الرئيس السودانى عمر البشير الذى وعد خلال زيارته الأخيرة لمصر بحل كل المشكلات الفنية العالقة فى ملف السد.

وأشار الجوهرى إلى أنه يأمل فى الالتزام بالاتفاقات التى تمت بين قادة الدول الثلاث، وأن تسير المفاوضات بشكل أفضل، لافتا إلى أن هناك العديد من الطرق أمام مصر لحل القضية إلا أنها مازالت مصرة على الحل التعاونى القائم على المفاوضات.

واكد النائب ماجد ابو الخير وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ان القمة الثلاثية التي عقدت بالخرطوم هي استمرار لسلسلة المفاوضات بين البلدان الثلاثة ومن المتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية في أزمة سد النهضة ، مشددا علي أن العلاقات المصرية مع الدولتين السودانية والاثيوبية جيدة وتقوم علي مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” أن مصر تؤمن بحق المواطن الاثيوبي في التنمية مع الحفاظ علي حصة مصر من المياه.

يذكر أن الاجتماع كان عقد للمرة الأولى منذ تجميد المفاوضات الثلاثية في نوفمبر الماضي، إثر خلافات بين القاهرة وأديس أبابا وتوترات في إثيوبيا.

و أتى هذا الاجتماع الثلاثي الذي انطلق الأربعاء عقب زيارة سريعة للرئيس السوداني عمر البشير الى القاهرة في مارس في زيارة أعادت المياه إلى مجاريها، رجح من خلالها أن يعود السودان بحسب خبراء الى خانة الوسيط بين مصر واثيوبيا بدلا عن حالة “التحالف” مع اثيوبيا في الجولات السابقة.

وقال وزير الخارجية الاثيوبي في تصريحات له الأربعاء “جئنا بروح إيجابية من أجل التعاون “بينما قال نظيره السوداني “ان هذا الاجتماع يؤكد ان الدول الثلاثة تتعاون”.

لكن تلك الأجواء السياسية الإيجابية سقطت في الاجتماع الحاسم الخميس بخصوص القضايا الفنية الشائكة التي مثلث عقبة كؤودا طوال الأعوام الخمسة السابقة فإثيوبيا التي تعتزم تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه خلف بحيرة السد لتوليد 6 ألف ميغاواط من الكهرباء، تخشى مصر أن تؤثر تلك المياه على حصتها المائية بينما تقول الحكومة السودانية إن السد سوف يعود بمنافع عليها.

يذكر أن الاجتماع هذه المرة ضم وزراء خارجية ومديري مخابرات البلدان الثلاثة، ما يعكس أن “قضية المياه تحولت إلى قضية أمن قومي.