لجنة الألبان بغرفة الإسكندرية تضع أسعارا استرشادية لتخطى أزمة ارتفاع أسعار اللبن البقرى

قررت لجنة الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية تضع أسعار أسترشادية للعاملين بالقطاع كمبادرة لوقف الزيادات التى تشهدها اسعار اللبن البقرى فى الأسواق والذى يعد الخام الأول لأنتاج العديد من منتجات الأجبان .

وتأتى مبادرة لجنة الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية فى ضوء لجوء بعض المصنعين وأصحاب معامل الأجبان إلى المضاربات ورفع الأسعار فى سبيل تدبير احتياجاتهم من الألبان لأغراض التصنيع فى ضوء نقص الكميات المتاحة بالأسواق من اللبن البقرى .

وكشف رامى المنوفي سكرتير لجنه منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن هناك قائمة أسترشادية تم وضعها وأقرارها خلال إجتماع موسع عقدته الشعبة قبل يومين ضم العديد من العاملين فى القطاع فى العديد من المحافظات المجاورة للإسكندرية .

وأضاف المنوفى أن القائمة الأسترشادية التى تم وضعها والأتفاق عليها ضمت العديد من منتجات البان التى يتم تصنيعها ، لافتاً إلى أن القائمة أخذت فى الأعتبار مراحل تصنيع ونضج بعض المنتجات.

وأوضح المنوفى أن القائمة وضعت مستويات سعرية للجبن الرومى على سبيل المثال فى عدة مراحل وأكثر من مستوى ، حيث تضمنت سعر لكيلو الجين الرومى الطارج وسعر للجبن فى نهاية الموسم ، وسعر للجبن التركى الصيفى وسعر للجبن التركى الربيعى .

واعتبر أن تلك المستويات تغطى كافة المراحل التصنيعية وقد حددت معدلات الزيادة بها بمستويات تتراوح من 15 -20% عن ما كانت عليه الأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك .

وأكد أن الأسعار الأسترشادية التى تم وضعها شملت أيضاً الجبن الأبيض بالنسبة للجبن البراميلى الطازج والبراميلى السوبر .

وأوضح سكرتير لجنه منتجى الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن وضع هذه الأسعار الأسترشادية يأتى من منطلق حرص اللجنة على العمل على تنظيم السوق وضبط الأسعار.

وأشار إلى أن الأسعار الجديدة تأتى بعد أن تم الالتزام بالأسعار وعدم تحريكها منذ شهر ديسمبر الماضى للمحافظة على عدم ارتفاع الأسعار.