لجنة الأخشاب في الغرفة التجارية الإسكندرية تعلن عن مسابقة لتصميم وتنفيذ «مقعد»

أعلنت لجنة الأخشاب فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة المهندسة شاهندة سرور عن مسابقة لتصميم وتنفيذ “مقعد”، على أن تستلهم الفكرة من الطبيعة، أو التراث الثقافي أو تطوير فكرة أو طراز قديم أو إعادة إحيائه أو فكر معاصر مستقبلي قابل للتنفيذ، وذلك تحت رعاية الأستاذ أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وتأتي المسابقة بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

ويجب أن يكون تصميم وتنفيذ المقعد مصنوع من مجموعة من الأخشاب المختلفة المركبة أو المختلطة.

ويتم تسليم التصميم في المقر التكميلي للغرفة التجارية بعنوان: 5 شارع صلاح سالم – الدور الثاني – إدارة الشعب التجارية، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 15 سبتمبر.